Belén Rodríguez | malore improvviso e corsa in ospedale

Belén Rodríguez ha avuto un malore improvviso questa mattina a Milano, che l’ha costretta a recarsi in ospedale. La notizia ha fatto rapidamente il giro, generando preoccupazione tra i passanti e sui social. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute o sulle cause del malore. La cantante e showgirl è stata accompagnata da persone vicine che l’hanno assistita durante il ricovero.

. Milano si è svegliata con un’ondata di preoccupazione e curiosità dopo le voci circolate nelle ultime ore attorno a Belén Rodríguez. Secondo quanto raccontato da alcuni presenti — in una ricostruzione puramente narrativa e di fantasia — la celebre showgirl avrebbe accusato un improvviso malessere durante una cena privata nel cuore della città. La conduttrice sarebbe stata accompagnata in ospedale per accertamenti, sempre cosciente ma visibilmente provata. Leggi anche Ascolti tv, i dati del 25 maggio 2026 Stando a quanto riportato da Il Giorno e La Repubblica, alcuni residenti del condominio dell’Argentina avrebbero sentito Belen ieri mattina urlare dalla sua abitazione: «Aiuto, aiutatemi». 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Belen Rodriguez ricoverata in ospedale "dopo un malore improvviso", i vicini: "Urla da casa sua e richieste di aiuto"Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale lunedì mattina dopo un malore improvviso nella sua abitazione a Milano, nella zona di Brera.