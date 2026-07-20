Valentina Riccio a cuore aperto sui social | Ho avuto paura per il mio bambino cosa ha detto su Antonio

Valentina Riccio ha condiviso sui social di aver avuto paura per il suo bambino, senza entrare nei dettagli. La influencer ha anche parlato della crisi con Antonio Panico, ex partecipante di Temptation Island, descrivendo un momento difficile nel loro rapporto. Riccio ha espresso preoccupazione e incertezza, ma non ha fornito ulteriori informazioni sui motivi della crisi o sulle condizioni del bambino. La vicenda resta al momento senza aggiornamenti ufficiali.

Antonio Panico e Valentina Riccio ancora in crisi? L’ex di Temptation Island parla del loro rapporto e del momento delicato che ha vissuto. Momenti di tensione per Valentina Riccio, a breve l’ex volto di Temptation Island diventerà mamma per la quarta volta ma ci sono state alcune complicazioni con la gravidanza che l’hanno fatta preoccupare non poco. Valentina Riccio (Foto Ig @ricciov175) Qualche giorno fa aveva già detto di essere stata in ospedale, durante lo sfogo social aveva anche rivelato che in quel momento delicato non ha potuto contare sulla vicinanza di Antonio Panico, il padre del bimbo che porta in grembo. Sui social ai suoi seguaci nelle scorse ore ha detto: “ Ho avuto paura per il mio bambino, adesso sta bene, ma nel momento del bisogno mi sono sentita sola”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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