Pogba a cuore aperto | L’accusa di doping e i tanti infortuni? Ci sono stati momenti in cui ho detto ‘Basta ne ho abbastanza’

Il centrocampista francese, ex Juventus e attualmente al Monaco, ha condiviso apertamente alcune delle difficoltà incontrate durante la sua carriera. Ha menzionato momenti in cui si è sentito stanco e ha pensato di smettere, in relazione alle accuse di doping e agli infortuni che lo hanno colpito nel corso degli anni. Pogba ha parlato di questi periodi difficili senza nascondere le proprie emozioni, riflettendo sulle sfide affrontate nel suo percorso professionale.

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