Luis Hasa non si trasferirà al Frosinone, nonostante le voci di un accordo imminente. La decisione definitiva spetta ad Allegri, che valuterà il giocatore durante il ritiro. Al momento, non ci sono firme o comunicazioni ufficiali e il trasferimento sembra essere stato bloccato. La situazione rimane in sospeso, con il tecnico che deciderà nelle prossime settimane se includerlo nel roster.

Nonostante sembrasse vicino a vestire la maglia del Frosinone, Luis Hasa potrebbe clamorosamente restare in azzurro: tutto passerà dalla valutazione di Allegri. Nel frattempo, l’accordo tra le società non è stato trovato. Il punto su Hasa. Riporta Schira: “Non c’è alcun accordo tra il Frosinone e il Napoli per Luis Hasa. Le trattative al momento sono in stand-by.” Excl. – There is no agreement between #Frosinone and #Napoli for Luis #Hasa. The talks are currently in stand-by. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2026 Aggiunge Accomando di Mediaset: “Frosinone, Zerbin atteso per visite e firma. Il Napoli ha al momento bloccato l’uscita di Hasa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, niente accordo con il Frosinone per Hasa: Allegri lo valuterà in ritiro

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