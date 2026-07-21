Il Napoli sta lavorando per ridurre il numero di giocatori in rosa, cercando di accelerare le operazioni in uscita. La società mira a creare margini per poter completare nuovi acquisti. Nel frattempo, Cheddira è stato ceduto al Verona, mentre il Frosinone ha rilanciato le offerte per Zerbin e Hasa.

Il Napoli prova ad accelerare sul mercato in uscita. La dirigenza vuole ridurre il numero dei giocatori presenti in rosa e creare nuovi margini per completare le operazioni in entrata. La situazione più avanzata riguarda Walid Cheddira. L’attaccante marocchino è vicino al trasferimento al Verona. Per la chiusura manca ormai soltanto il via libera definitivo. Il club gialloblù segue anche Alessio Zerbin. Sull’esterno, però, si è mosso con decisione il Frosinone, intenzionato a riportarlo in Ciociaria. La società neopromossa sta valutando una proposta più ampia. L’idea è coinvolgere nell’operazione anche Elmin Hasa, così da acquistare entrambi i giocatori dal Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Cheddira al Verona, il Frosinone rilancia per Zerbin e Hasa

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