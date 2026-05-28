Dopo 50 anni di radio, un noto conduttore annuncia di voler continuare ancora per un po’. Viene presentata la quinta edizione di “Party Like a Deejay”, in programma a Milano dal 5 al 7 giugno. L’evento dura tre giorni e combina musica, sport e intrattenimento. La festa di Radio Deejay coinvolge il pubblico con attività diverse e si rinnova annualmente, mantenendo vivo l’interesse nel settore.

Si rinnova l’appuntamento a Milano con “Party Like a Deejay”, la quinta edizione della festa di Radio Deejay a Milano che per tre giorni, dal 5 al 7 giugno, unisce musica, sport e intrattenimento. Lo scorso anno si sono registrate 250mila presenze. Linus nel presentare la nuova edizione ha detto: “ Non è facile organizzare questi grandi eventi, è vero. Ci vuole rispetto per le persone, gli artisti, le istituzioni e soprattutto tanta fantasia che a noi italiani non manca”. Ad aprire le danze il 5 giugno sarà proprio Linus al cortile delle Armi del Castello Sforzesco con “50 Linetti”, one-man show sui suoi primi cinquant’anni di carriera radiofonica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo 50 anni di radio ho ancora voglia, vado avanti per ancora un po’. Mi piace pensare che ci sia un’exit strategy per poi non utilizzarla mai”: Linus presenta Party Like a Deejay

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