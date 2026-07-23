A Bologna, gruppi di antagonisti di sinistra, collettivi e centri sociali hanno scatenato atti di guerriglia urbana. Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e figura politica di rilievo, ha espresso dubbi sulla matrice degli scontri. Se non si tratta della sinistra antagonista, ha chiesto, chi sarebbe stato coinvolto. La situazione si è verificata nel centro cittadino, con incendi e danneggiamenti a veicoli e proprietà pubbliche e private.

Sulla guerriglia urbana messa in atto a Bologna dagli antagonisti di sinistra, collettivi e centri sociali è intervenuto anche “l’esimio Professore” Romano Prodi, padre nobile del Pd e presidente della Repubblica mancato (nel 2013) grazie alla ‘carica dei 101’ franchi tiratori del Pd. L’ex capo del governo dei ministri Amato e Mastella, che ormai abitualmente regala perle agli italiani rilasciando dichiarazioni su qualunque tema, dalle strategie politiche al governo, dal centrosinistra alla patrimoniale, ha deciso di rompere il silenzio e di intervenire a mezzo stampa per difendere il sindaco del Pd Matteo Lepore dagli attacchi di chi ne chiede a gran voce le dimissioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Guerriglia urbana a Bologna, Prodi ha dubbi sulla matrice? Se non è la sinistra antagonista ci dica lui chi è stato

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