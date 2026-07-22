Il sindaco di Bologna non ha commentato le ferite riportate da un agente durante le violenze di ieri. Un poliziotto è rimasto ferito e si è detto deluso dall’assenza di solidarietà da parte del primo cittadino. Le proteste sono state organizzate da gruppi antagonisti e centri sociali, con atti di guerriglia urbana. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sul bilancio delle forze dell’ordine coinvolte.

Fa rumore il silenzio del sindaco Matteo Lepore sul bilancio dei feriti tra le forze dell’ordine, dopo le violenze messe in atto a Bologna dagli antagonisti di sinistra, dei collettivi e dei centri sociali. Sono 64 gli agenti finiti in ospedale e rimasti coinvolti negli attacchi e tra questi c’è anche Luca Calabrese, da 22 anni in servizio al Reparto Mobile. Intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos l’agente non nasconde un velo di rammarico nel prendere atto che dal primo cittadino di Bologna non sia arrivata “nessuna solidarietà. A parte il post che ha scritto sulle due piazze diverse, non mi risulta. Sarebbero rimaste solo parole ma mi sarei aspettato, non dico le scuse, almeno una presa di posizione un po’ più netta e magari qualche parola di solidarietà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il peso del silenzio di Lepore sulla guerriglia urbana di Bologna. Un agente ferito: “Da lui nemmeno una parola di solidarietà”

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