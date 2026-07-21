A Bologna, una manifestazione convocata dal sindaco dopo la morte di un uomo si è trasformata in scontri tra gruppi di collettivi, centri sociali e antagonisti di sinistra. Durante le proteste sono stati segnalati 11 feriti e danni a edifici e veicoli, con le violenze che sono proseguite fino a tarda notte. La manifestazione, originariamente annunciata come una piazza di solidarietà e verità, ha portato a momenti di caos e devastazioni nella zona centrale della città.

Con la partecipazione di collettivi, centri sociali e antagonisti di sinistra, la “piazza di solidarietà e verità” chiamata dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, si è trasformata in guerriglia urbana. Stamattina Bologna si è risvegliata dopo una notte di devastazioni, che hanno visto trasformarsi via Venezian e via Ugo Bassi, vicini al Comune, in un campo di battaglia. La normalità è tornata solo a notte fonda. E oltre ai danni materiali fa riflettere il bilancio dei feriti che si attesto a 11 persone, comprese le forze dell’Ordine e il lancio di bomba carta contro gli agenti. Piantedosi: Le verifiche ricostruiranno i fatti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bologna, guerriglia urbana di collettivi e antagonisti di sinistra: 11 feriti e devastazioni fino a notte fonda

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