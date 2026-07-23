Guerra in Ucraina Zelensky rilancia | serve pace duratura

Un ufficiale ucraino è stato ucciso in un attacco con droni nella regione di Kharkiv. L’incidente ha provocato anche feriti tra i civili, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze ucraine hanno confermato la perdita e hanno annunciato di aver respinto ulteriori attacchi nella zona. La Russia non ha ancora commentato l’incidente, mentre le autorità ucraine continuano a monitorare la situazione. Nessuna informazione è stata fornita sulla natura dell’attacco o sui responsabili.

Roberta Barbi – Città del Vaticano Una pace necessaria, una pace dignitosa e una pace invocata ma certo non vicina, quella tra Russia e Ucraina: oggi il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, incontrerà gli inviati del presidente Usa, Donald Trump, Witkoff e Kutchner, per cercare di rilanciare l’attività diplomatica, mentre il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. “L’Ucraina è pronta da tempo per la pace”, ha scritto sui social Zelensky, secondo il quale, al fronte, intorno al suo omologo russo Putin si starebbe creando un’atmosfera che definisce “tossica”. Lavrov a... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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#Ucraina, due lezioni di realismo (e la fine della #guerra non è vicina) #Russia #Putin #Zelensky #Kiev x.com

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