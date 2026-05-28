Il governo italiano presenta divisioni sulla possibilità di far entrare l’Ucraina nell’Unione europea. Mentre alcuni membri ritengono che l’adesione sia favorevole, altri, come la Lega, si oppongono e sono pronti a opporsi. Un esponente ha dichiarato che prima di procedere con l’adesione è necessario raggiungere la pace, altrimenti si rischia un’escalation di conflitto che coinvolgerebbe l’intera Europa.

“Sicuramenteil sostegno all’Ucraina è per noi fondamentale, ma è chiaro cheun ingresso di Kiev nell’Unione Europeain questo momento, e non in una condizione di raggiunta pace con la Russia,vorrebbe dire estendere la guerra a tutta l’Europa“. A parlare èGiovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, che rende manifesta laspaccatura interna al governosull’adesione dell’Ucraina all’Ue. Il progetto lanciato dal capo del governo di Berlino mira adintegrare immediatamente Kievin modo più stretto nelle istituzioni di Bruxelles, anche se, almeno inizialmente, il Paesenon otterrebbe la piena partecipazione e il diritto di voto. Merz giustifica l’iniziativa con la particolare situazione dell’Ucraina, paese in guerra, e con i“significativi progressi”compiuti nei negoziati di adesione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Donzelli frena sull’ingresso di Kiev nell’Ue: ‘Prima serve la pace, altrimenti guerra estesa a tutta Europa’

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