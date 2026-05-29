Emmanuel Carrère ha commentato la guerra in Ucraina, affermando che finirà male per Kiev. Ha osservato che in Russia il termine “guerra” è stato sostituito con “operazione speciale”, con l’obiettivo di parlare di pace. Carrère ha anche ripreso a parlare di sua madre, figura centrale nelle sue narrazioni, sia consapevolmente sia inconsciamente. La sua riflessione si concentra sulla percezione del conflitto e sulla narrazione ufficiale nei due paesi coinvolti.

È tornato a raccontare sua madre, bussola narrativa (conscia e inconscia) di ogni suo viaggio letterario. L’ultimo ha per titolo Kolchoz. Il termine kolchoz – che indica le aziende agricole collettive dell’U – a casa di Emmanuel Carrère però voleva dire altro: voleva dire rituale infantile, stare a letto tutti insieme. “Quando mia madre è morta io e i miei fratelli ci siamo ritrovati al centro delle stesse pareti, a fare per l ultima volta kolchoz”. La Russia, nei libri di Emmanuel Carrère, c’è sempre: è ossessione, origine e rovina. Destino. In questi giorni lo sceneggiatore, giornalista, regista e, sopra ogni cosa, scrittore e scalatore di classifiche – anche nei Paesi dove si ripete da anni che non si legge più, come l’Italia – è a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emmanuel Carrère: “Guerra in Ucraina? Finirà male per Kiev. In Russia non si parla più di Guerra e Pace, ma di operazione speciale per la pace”

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