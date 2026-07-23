Il tecnico di calcio ha chiesto 20 milioni di euro per allenare la nazionale, ma la Federazione gli ha offerto solo 10 milioni. La trattativa tra le parti si sta trascinando senza un accordo. La questione ha attirato l’attenzione dei media e viene vista come una situazione paradossale. La ricerca del nuovo commissario tecnico sta diventando oggetto di discussione e critiche.

Sta diventando una barzelletta la ricerca del commissario tecnico della Nazionale ( qui l’anacronistico no del presidente del Coni Buonfiglio agli stranieri ). I giorni passano e la panchina resta sempre vuota. Adesso è stata lanciata un’operazione straordinaria, quella che potrebbe portare a Guardiola. I quotidiani oggi sono pessimisti ma è tutto da stabilire. Di certo la decisione non verrà presa oggi in occasione della visita che Malagò, Maldini e Leonardo faranno all’assemblea della Lega Serie A per illustrare il loro progetto sul calcio italiano. La Gazzetta scrive che “i due inviati speciali a Barcellona, Maldini e Leonardo, sono tornati in Italia con poco ottimismo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola vuole 20 milioni per allenare la Nazionale, la Figc gliene offre 10

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