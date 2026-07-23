Il tecnico di calcio ha rifiutato un'offerta dall'Italia, chiedendo 20 milioni di euro all’anno. La trattativa si è sbloccata temporaneamente quando il presidente di un’associazione sportiva si è preso una pausa, lasciando da parte i ruoli ufficiali. Dopo aver indossato la maglia di un circolo romano, ha passato circa un’ora lontano dai pensieri sul ruolo di ct, dedicandosi a una competizione tra circoli.

Per un’oretta ha potuto staccare la mente dal pensiero del ct. Giovanni Malagò ieri sera, a un passo dal Tevere, ha accantonato l’abito presidenziale, indossato la maglia del “suo” Circolo Aniene che ha guidato alla vittoria della Coppa Canottieri, torneo storico tra i circoli romani. Accanto a lui Roberto Mancini, autore di cinque gol, ma questa è un’altra storia. Malagò aspetta e ovviamente spera. E, ormai è cosa nota, l’uomo che vorrebbe tanto portare sulla panchina azzurra è Pep Guardiola. Quello per cui "si possono anche fare eccezioni" persino se si parla di ingaggi, nonostante il budget federale sia un problema dichiarato. I due inviati speciali a Barcellona, Maldini e Leonardo, sono tornati in Italia con poco ottimismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Guardiola verso il no all'Italia: vuole 20 milioni l'anno, la corsa al ct si riapre

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