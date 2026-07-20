Italia Guardiola ct | Maldini e Leonardo lo incontrano ma si va verso il no

Guardiola è stato incontrato da Maldini e Leonardo, ma sembra che la sua candidatura come nuovo ct dell’Italia sia destinata a non andare in porto. La trattativa tra le parti si sta protraendo oltre le prime scelte, con un possibile nuovo nome che potrebbe chiudere il cerchio. La discussione si è spostata oltre le preferenze di Pirlo e Mancini, arrivando a una fase di trattative più avanzata e complessa.

Una corsa a due, anzi a tre. E con una sorpresa come possibile chiusura del cerchio: la partita sul prossimo ct azzurro è arrivata ai supplementari e va oltre la pole di Andrea Pirlo e la prima fila di Roberto Mancini. Se il pallone finisce tra le mani di Giovanni Malagò, presidente della Figc dallo scorso 22 giugno, il messaggio è chiaro. “Con Maldini (direttore tecnico e numero uno del Club Italia, ndr) e Leonardo (advisor nel nuovo organigramma, ndr) non c’è nessuno scontro.stiamo parlando per entrare nel dettaglio. Ancora qualche giorno e saprete tutto e, comunque, possono esserci altri candidati possibili e non solo i nomi di cui si parla da un po’. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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