Ct della Nazionale | avanza Pirlo Guardiola operazione complessa

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Pirlo è in corsa per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. La sua candidatura si aggiunge a quella di altri candidati, mentre la scelta finale spetta a Maldini e Leonardo, che hanno avuto precedenti legami con Pirlo. Maldini lo aveva portato alla guida del Milan nell’estate 2023, e Leonardo lo aveva desiderato come giocatore a Parigi nella stagione 2011-2012. La decisione sulla nomina è ancora in fase di valutazione.

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Una sorpresa nel nome di Andrea Pirlo. E sarebbe una sorpresa per tutti, ma non per chi, Maldini e Leonardo, è chiamato a indicare il nome del prossimo commissario tecnico azzurro: Maldini lo avrebbe portato sulla panchina rossonera nell’estate del 2023, Leonardo lo avrebbe voluto come suo giocatore a Parigi nella stagione 2011-2012. Pirlo è un allenatore non più giovanissimo, ma giovane: a 47 anni allena a Dubai dopo aver guidato la Juventus, i turchi del Karagumruk e la Sampdoria. Ma, soprattutto, Pirlo incarna agli occhi del direttore tecnico azzurro Maldini e del suo “consigliere” Leonardo ciò che deve incarnare la guida della Nazionale che si pone l'obiettivo di ritrovare il mondo nel 2030: conoscenza profonda del pianeta Italia, coraggio, idee, spirito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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