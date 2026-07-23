Guardiola alla guida dell' Italia ci darebbe il CT con più stile di sempre

Negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia di un possibile cambio alla guida della nazionale italiana di calcio. Pep Guardiola, attuale allenatore di un club europeo, sarebbe stato avvicinato per assumere il ruolo di commissario tecnico. Nei fatti, due dirigenti italiani sono partiti per Barcellona, incontrando il tecnico spagnolo. Sul tavolo avrebbe messo un contratto della durata di quattro anni.

Pep Guardiola sulla panchina dell'Italia è un'immagine che fino a una settimana fa sembrava un esercizio da tifosi annoiati su X, e che invece nel giro di quarantott'ore è diventata una trattativa vera, con Paolo Maldini e Leonardo volati a Barcellona per un incontro riservato e un contratto da quattro anni sul tavolo. Al di là del progetto tecnico, che riguarda gli addetti ai lavori, c'è una questione che interessa molto più da vicino chi si occupa di moda: nessun commissario tecnico nella storia della Nazionale ha mai avuto un guardaroba lontanamente paragonabile. Il primo Guardiola allenatore, quello del Barcellona di Messi e Iniesta,... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE

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