L’addio di Pep Guardiola al Manchester City al termine della stagione ha aperto diverse speculazioni sul suo futuro. In questo scenario, si fa avanti la possibilità che l’attuale ct della nazionale italiana possa essere preso in considerazione come suo successore. Nel frattempo, Luis Enrique, ex allenatore di club di alto livello, avrebbe mostrato apertura verso questa eventualità, alimentando nuove discussioni sul possibile cambio di guida tecnica della squadra nazionale. Le voci si susseguono senza conferme ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il futuro di Guardiola dopo il Manchester City. L’annuncio dell’addio di Pep Guardiola al Manchester City al termine della stagione ha inevitabilmente acceso il dibattito sul prossimo capitolo della sua carriera. Dopo dieci anni ricchi di trofei e successi internazionali, il tecnico catalano è ora al centro di numerose indiscrezioni. Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore c’è anche quella di un possibile approdo sulla panchina dell’Italia come commissario tecnico. Una suggestione che, pur non essendo supportata da conferme ufficiali, continua a prendere quota tra rumors e dichiarazioni provenienti dall’ambiente calcistico europeo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Guardiola CT dell’Italia, ipotesi clamorosa: Luis Enrique apre alla possibilità

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