Guardia Medica Turistica a Bacoli Ischia e Procida | perché il servizio non è stato istituito?

La SMI Napoli ASL Napoli 2 Nord ha richiesto chiarimenti sulla mancata attivazione del servizio di Guardia Medica Turistica a Bacoli, Ischia e Procida. Il servizio, previsto per garantire assistenza sanitaria ai turisti, non è stato ancora istituito in queste aree. La richiesta mira a capire le motivazioni di questa assenza e a verificare eventuali motivi amministrativi o logistici. La questione riguarda la copertura sanitaria durante la stagione turistica nelle zone interessate.

SMI Napoli ASL Napoli 2 Nord chiede chiarimenti sulla mancata attivazione del servizio di Guardia Medica Turistica a Bacoli e sulle isole di Ischia e Procida. Il risultato è prevedibile: maggiore pressione sulla Continuità Assistenziale notturna, pensata per i residenti, e sui Pronto Soccorso ospedalieri, già fortemente sollecitati. SMI chiede all’ASL Napoli 2 Nord di spiegare le ragioni di questa mancata attivazione: mancanza di risorse economiche, difficoltà organizzative o inadempienza amministrativa? La tutela della salute di cittadini e turisti non può restare fuori dalle priorità della sanità territoriale. #SMI #SindacatoMediciItaliani... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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