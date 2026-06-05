Nella frazione costiera entra in servizio la guardia medica turistica fino a settembre | le informazioni

Dal 6 giugno al 6 settembre sarà attivo il servizio di guardia medica turistica a San Mauro Mare, frazione costiera. Il servizio sarà disponibile fino a metà settembre 2026. La comunicazione è stata diffusa dal Comune, che ha annunciato l’apertura temporanea della guardia medica per i turisti durante la stagione estiva.

Il Comune di San Mauro Pascoli informa che da sabato 6 giugno fino a domenica 6 settembre 2026 sarà attivo il servizio di guardia medica turistica a San Mauro Mare. Sarà operativo sia il servizio di visite ambulatoriali in via della Repubblica 6 (primo piano) tutti i giorni dalle ore 11 alle ore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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