Guardia medica turistica | trovato un accordo per il presidio alla Partaccia

È stato raggiunto un accordo per garantire il presidio della guardia medica turistica alla Partaccia. Dopo il bando senza offerte dell’Asl Toscana nord ovest, le autorità hanno definito le modalità per l’attivazione del servizio. La decisione arriva a seguito delle proteste e delle richieste di intervento da parte dei residenti e delle associazioni locali. Ora si procederà con le procedure per l’avvio del servizio, che sarà operativo nei prossimi giorni.

Marina di Massa – La guardia medica turistica alla Partaccia alla fine si farà. Dopo il bando ’vuoto’ dell’Asl Toscana nord ovest, la polemica politica e le rassicurazioni sul servizio garantito da altri presidi, arriva il cambio di rotta: Azienda sanitaria, Comune di Massa e Pubblica assistenza di Montignoso hanno trovato un accordo che permette di attivare il presidio fino al 15 settembre, riproponendo la soluzione già utilizzata negli anni in cui non era stato possibile reperire medici tramite gli avvisi pubblici. La vicenda si era aperta con l’assenza della Partaccia dalla programmazione estiva dell’Asl, che non aveva inserito la località tra le sedi di guardia turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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