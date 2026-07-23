Una nave della Guardia Costiera cinese ha usato un idrante ad acqua contro una imbarcazione governativa delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale. L’incidente è avvenuto in acque contese, secondo quanto riferito dal governo di Manila. La nave cinese si sarebbe avvicinata e avrebbe sferrato l’attacco con il getto d’acqua, senza altre comunicazioni o avvisi precedenti. La tensione tra i due paesi si è intensificata con questo episodio.

Nuova tensione tra Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale. Il governo di Manila denuncia che una nave della Guardia Costiera cinese ha attaccato con un idrante ad acqua una imbarcazione governativa della Filippine. Le immagini diffuse dalla Guardia Costiera filippina mostrano le due imbarcazioni a stretto contatto l’una con l’altra nei pressi della secca di Scarborough. L’episodio è avvenuto dopo che lunedì le forze armate filippine avevano accusato la Guardia Costiera cinese di aver ferito con una pagaia di legno un marinaio filippino durante un incidente in una secca contesa. La Guardia Costiera cinese ha risposto sostenendo che due gommoni appartenenti a una nave filippina “illegalmente” ormeggiata avrebbero speronato la motovedetta cinese “in modo pericoloso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guardia costiera cinese attacca con idranti ad acqua nave del governo delle Filippine

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Tarriela: CCG, sinadya umano ang water cannon attack

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