Nave russa Shtandart | la Guardia Costiera nega l’attracco nei porti

La Guardia Costiera ha negato l’accesso nei porti alla nave russa Shtandart, di proprietà di un ente che si dice legato a un'organizzazione privata. La questione riguarda anche il cambio di bandiera, che non ha portato all’annullamento delle sanzioni imposte dall’Unione Europea. La proprietà della nave è oggetto di discussione, con differenti versioni sulla reale gestione della imbarcazione.

? Cosa scoprirai Come può il cambio di bandiera non annullare le sanzioni UE?. Chi gestisce realmente la proprietà della nave russa Shtandart?. Perché la Guardia Costiera monitora con attenzione questo specifico vascello?. Quali lacune burocratiche potrebbero permettere l'ingresso nei porti europei?.? In Breve Gestione operativa detenuta all'80% dalla famiglia Martus nonostante il cambio di bandiera.. Proprietà passata a Mariia Martus due anni fa mantenendo legami con Vladimir Martus.. Regolamento UE 8332014 vieta l'ingresso alle navi registrate in Russia dal 24 febbraio 2022.. Nuova registrazione alle Isole Cook non elude i divieti imposti da Francia e Spagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nave russa Shtandart: la Guardia Costiera nega l’attracco nei porti Notizie correlate Nave scuola russa a largo Pantelleria, nessun approdo in porti italiani: la TS Shtandart puntava su PalermoDieci giorni fa era stato il collettivo internazionale di attivisti No Shtandart in Europe che si batte per il rispetto delle sanzioni Ue alla Russia... Malore su nave: la Guardia Costiera salva un turistaUn turista francese di 76 anni ha subito un grave malore a bordo della Costa Smeralda mentre la nave navigava da Savona verso Marsiglia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vascello russo a Palermo? La guardia costiera dopo la polemica: Vietato lo sbarco, ma nessuna richiesta; Il caso del vascello russo TS Shtandart, si trova al largo Pantelleria. Divampa la polemica. La guardia costiera: Approdo vietato nei porti europei; Vascello russo diretto a Palermo: per Salvini tutto in regola. La guardia costiera rispetta le leggi; Nave russa al largo della Sicilia, Guardia Costiera Approdo non chiesto e vietato. Nave russa al largo della Sicilia, Guardia Costiera Approdo non chiesto e vietatoE' finito al centro delle polemiche il vascello russo TS Shtandart al largo delle acque della Sicilia, la Guardia Costiera Approdo non chiesto e vietato ... italpress.com Il vascello fantasma russo con bandiera delle Cook verso l’Italia: è polemica. La Guardia Costiera: Non può attraccareLa Ts Shtandart, nave scuola battente bandiera delle Isole Cook ma riconducibile a Mosca, è attesa a Palermo e a Cagliari. Magi (+Europa): Fossero stati migranti, Salvini avrebbe già chiuso tutto Pe ... ilfattoquotidiano.it Si trova al largo di Pantelleria ed è atteso a Palermo e Cagliari. La Guardia Costiera: "Non può attraccare" - facebook.com facebook ROMA: Claudio Baglioni in visita alla Guardia Costiera . x.com