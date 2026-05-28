Cade in acqua salendo in barca | salvato da guardia costiera e vigili del fuoco

Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, un uomo di circa 65 anni è caduto in acqua vicino al Porto Antico di Genova mentre saliva a bordo di una barca ormeggiata vicino a un veliero. È stato soccorso da una squadra della guardia costiera e dai vigili del fuoco, che lo hanno recuperato dall'acqua e assistito per le ferite riportate. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio nei pressi del Porto Antico di Genova, dove un uomo di circa 65 anni è caduto in acqua, infortunandosi, mentre stava salendo a bordo della propria imbarcazione da diporto ormeggiata nelle vicinanze di un veliero. L’allarme è scattato intorno alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Barca affondata in Sardegna, continuano le ricerche delle due vittime

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