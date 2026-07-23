Un rappresentante di Azione ha commentato un recente sit-in, definendolo un errore e affermando che il sindaco ha perso il controllo della situazione. Ha aggiunto che non si può distinguere tra piazze “buone” e “cattive” e ha sottolineato che, quando si organizza un presidio, bisogna essere in grado di gestire eventuali rischi di manifestazioni contro le forze dell’ordine.

"Non si può dire che c’è una piazza buona e una piazza cattiva: se come istituzione convochi un presidio, con il rischio che questo diventi una manifestazione contro le forze dell’ordine, devi essere capace di governare il fenomeno". Elisabetta Gualmini, europarlamentare di Azione, già vicepresidente del’Emilia-Romagna con Stefano Bonaccini, fino a qualche mese fa iscritta al Pd, stronca senza appello le scelte e la gestione della piazza del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. E mette nel mirino anche il suo stile di governo: "Da cittadina bolognese avverto una stanchezza profonda per un’amministrazione che in più occasioni ha dato segnali di debole efficacia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gualmini (Azione): "Il sit-in è stato un errore. Lepore ha perso il timone"

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