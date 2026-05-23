Allegra Gucci ha commentato pubblicamente l’accordo da 3,9 milioni di euro con la madre, paragonandolo a un riscatto. Ha detto che chi ha commesso l’omicidio ha incassato, mentre chi ha perso il padre ha pagato. Dopo la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo di non pronunciarsi sul ricorso contro lo Stato italiano, la donna ha scritto sui social che la vicenda non riguardava solo soldi, ma anche questioni morali.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso di non procedere sul ricorso presentato da Alessandra e Allegra Gucci contro lo Stato italiano per il riconoscimento del vitalizio alla madre. Non ha dato torto alle ricorrenti, ma ha deciso di non pronunciarsi. «Non esiste una sentenza che dica che è sbagliato. Il silenzio, in diritto, non è neutralità. E abbandono. Questa non è una storia chiusa. È una storia che nessuno ha ancora avuto il coraggio di raccontare fino in fondo» scrive Allegra nella didascalia del post che riporta il testo sulla decisione della Cedu. La decisione della Corte ha fatto emergere l'esistenza di un accordo tra le sorelle Gucci e la madre stipulato il 17 febbraio 2023. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allegra Gucci sull’accordo da 3,9 milioni con la madre Patrizia Reggiani: «È stato come pagare un riscatto. Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato»

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Allegra Gucci e l'accordo da 3,9 milioni con la madre Patrizia Reggiani

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