Il comico di 54 anni ha annunciato di aver perso 14 chili a causa di una grave depressione che lo ha colpito internamente. Ha invitato a intervenire tempestivamente in presenza di segnali simili, evitando di arrivare a tali conseguenze. La sua esperienza è legata a un periodo difficile, durante il quale ha sofferto di depressione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul trattamento o sui tempi di recupero.

«Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video sperando di essere utile a qualcuno. Bisogna toccare il fondo per riemergere, ma toccarlo veramente. E poi scavare», esordisce il comico milanese, 54 anni. Gianmarco Pozzoli ripercorre un periodo segnato da cambiamenti profondi e dolorosi. «In meno di un anno ho perso tutto: il lavoro, un matrimonio, e la Pozzolis Family è solo un ricordo. Ero a Roma, lontano da tutto, nel periodo più buio della mia vita. Ero una foglia morta che rotolava per le strade. Solo il palco mi ridava per qualche ora un'apparente vitalità. Ma fuori da lì, ero vuoto, smarrito, finito». Parole che arrivano a quasi un anno dall'annuncio della separazione da Alice Mangione, con la quale aveva costruito non solo una famiglia, ma anche il fortunato progetto social che li aveva resi celebri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianmarco Pozzoli: «Una grave forma di depressione ha cominciato a consumarmi da dentro. Ho perso 14 chili. Non fate il mio errore, intervenite prima possibile»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gianmarco Pozzoli: «Una grave forma di depressione ha incominciato a mangiarmi da dentro»

Notizie e thread social correlati

L’appello di Gianmarco Pozzoli: “In un anno ho perso tutto, sono caduto in depressione. Non fate come me, chiedete aiuto subito”Un attore ha condiviso pubblicamente di aver perso tutto in un anno e di essere caduto in depressione.

Leggi anche: Gianmarco Pozzoli: "In un anno ho perso lavoro, moglie, la Pozzolis Family. Sono dimagrito 14 chili"

Temi più discussi: Gianmarco Pozzoli: In un anno ho perso lavoro, moglie, la Pozzolis Family. Sono dimagrito 14 chili; Gianmarco Pozzoli e il racconto sulla depressione dopo la separazione: Ho perso tutto, ero come uno zombie; Gianmarco Pozzoli: Una grave forma di depressione mi ha colto di notte e ha incominciato a mangiarmi da dentro. In meno di un anno ho...; Ho perso 14 kg e mi sono fatto ricoverare: non fate il mio errore, intervenite subito. Il comico Gianmarco Pozzoli e l'incubo della depressione.

Ho perso 14 kg, una grave forma di depressione mi ha accolto di notte e ha cominciato a mangiarmi da dentro e non se n'è andata per tre interminabili mesi: la confessione di Gianmarco Pozzoli - Il Fatto Quotidiano x.com

Gianmarco Pozzoli, la confessione sulla depressione: Ha cominciato a mangiarmi da dentroGianmarco Pozzoli, in un video diventato virale, ha parlato della depressione e del periodo buio che ha affrontato dopo il divorzio. notizie.it

Gianmarco Pozzoli: Una grave forma di depressione mi ha colto di notte e ha incominciato a mangiarmi da dentro. In meno di un anno ho perso tuttoDi Ida Di Grazia Ci sono momenti in cui il silenzio diventa un peso insostenibile e la condivisione si trasforma nell'unica via di salvezza. Gianmarco Pozzoli, 54 anni, volto ... leggo.it