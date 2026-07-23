La Lucchese ha annunciato l’ingaggio del portiere Marco Guacci dalla Salernitana. Nato ad Altamura l’11 marzo 2008, Guacci ha giocato come portiere nella Primavera 2 della società granata. La società rossonera ha deciso di affidarsi a un giovane portiere under 18 per la posizione di custode della porta. La firma del contratto è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Nuovo importante ingaggio da parte della Lucchese: dalla Salernitana arriva il portiere Marco Guacci, nato ad Altamura l’11 marzo 2008, ex numero 1 della Primavera 2 della società granata. Sarà lui a giocarsi il posto tra i pali rossoneri con Vespier. Guacci, alto un metro e 85 centimetri, è arrivato ieri sera in città ed oggi partirà con il resto della comitiva per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana. Con Guacci la "rosa" della Lucchese dovrebbe essere al completo, anche se potrebbe arrivare un attaccante al posto di Camilli, sempre più vicino all’Avezzano e non solo. In ritiro c’è anche il portiere Alberto Milan, che essendo un "over", non... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guacci, nuovo portiere rossonero. Un under per difendere la Pantera

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