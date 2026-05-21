Un portiere dell'Inter è stato condannato a morte in un caso che ha attirato l’attenzione pubblica. La vicenda riguarda anche un calciatore noto come “Pantera nera”, protagonista di una storia complessa e articolata. Il protagonista, originario di Gardone Val Trompia, arrivò a Milano per sostituire un altro portiere e adottò diverse decisioni sul campo, tra cui l’abolizione della barriera nei calci di punizione. Successivamente, approvò la cessione di un famoso calciatore all’odiato rivale. La vicenda si svolse durante un periodo di conflitto.

Lì, in carcere, di pochi stracci vestito, senza il conforto di nessuno, morso dalla stretta della fame e attanagliato da una paura che gli si è incollata addosso, al partigiano Peruchetti resta molto tempo per pensare e poco da vivere. È stato condannato a morte. La sentenza l’hanno pronunciata gli Arditi. Così si chiamavano le truppe d’assalto dell'arma di fanteria del Regio Esercito italiano durante la prima guerra mondiale; così si chiamano - oggi, anno di grazia 1944 - i reparti ricostituiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono in maggioranza fascisti. Hanno fatto prigioniero Peruchetti - che di nome fa Giuseppe, bresciano di Gardone Val Trompia, classe 1907 - per una sola ragione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hanno condannato a morte il portiere dell'Inter: il romanzo di "Pantera nera"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Morte Alexander Manninger, il calcio italiano in lutto: il cordoglio di Inter, Torino, Bologna e Fiorentina dopo la scomparsa dell’ex portiereCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo...

Il giallo della morte di Alex Manninger: la Procura nomina un perito. Cosa dicono i dati elettronici dell’auto dell’ex portiere“In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà,...

Iran: Amnesty, messo a morte un cittadino svedese-iraniano con l’accusa di spionaggio. Preoccupazione anche per DjalaliDopo che fonti di stampa ufficiali iraniane hanno annunciato l’impiccagione di Kourosh Keyvani, arrestato nel giugno 2025 e condannato per spionaggio in favore di Israele, Amnesty international ... agensir.it