La Juventus prosegue la ricerca di un portiere | è corsa a tre per difendere i pali bianconeri

Notizia in breve

La Juventus sta cercando un nuovo portiere per la prossima stagione. La società ha in corso trattative con tre candidati per sostituire Michele Di Gregorio, che sta lasciando la squadra. La decisione riguarda l’acquisto di un estremo difensore che possa rafforzare il reparto tra i pali. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, e le trattative sono in corso con i diversi club coinvolti.