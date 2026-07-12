La Juventus prosegue la ricerca di un portiere | è corsa a tre per difendere i pali bianconeri
La Juventus sta cercando un nuovo portiere per la prossima stagione. La società ha in corso trattative con tre candidati per sostituire Michele Di Gregorio, che sta lasciando la squadra. La decisione riguarda l’acquisto di un estremo difensore che possa rafforzare il reparto tra i pali. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, e le trattative sono in corso con i diversi club coinvolti.
La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a salutare Michele Di Gregorio, estremo difensore che è in uscita dalla formazione allenata da Luciano Spalletti. Juve, i nomi per la porta bianconera (Ansa Foto) – calciomercato.it Sono diversi i nomi che circolano attorno alla squadra bianconera per la prossima stagione. Da Emiliano Martinez a Zion Suzuki, passando per Guglielmo Vicario, sono molte le piste che la Juventus sta battendo per cercare di sistemare i propri pali. Al momento, il nome più caldo appare essere quello dell’estremo difensore del Tottenham che potrebbe voler tornare in Italia durante l’estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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