AGI - Dopo i primi due appuntamenti stagionali, Mewecom Italia si prepara a tornare protagonista nel Campionato Italiano GT Sprint in occasione della tappa del Mugello, in programma il 25 e il 26 luglio. La Digital Telco italiana sarà ancora una volta main sponsor di Edoardo Borelli, impegnato al volante della Ferrari 296 GT Cup schierata dal team Spirit of Racing. Il weekend toscano rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e un banco di prova particolarmente significativo per il giovane pilota italiano, già Campione Italiano GT Cup Sprint 2024. L'innovazione nel motorsport. Sul tecnico e spettacolare tracciato del Mugello, Borelli punterà a confermare il percorso di crescita intrapreso in questa stagione, cercando un risultato di rilievo insieme al team Spirit of Racing. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - GT Sprint 2026, Mewecom e Borelli sono pronti per il Mugello

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