LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | inizia la Sprint al Mugello

La Sprint del GP d’Italia di MotoGP al Mugello è iniziata con il semaforo verde. La gara si sta svolgendo in diretta, con i piloti già in pista per le prime curve. Non sono ancora stati comunicati dettagli sui primi passaggi o posizioni. La sessione si svolge come parte della programmazione ufficiale del Gran Premio. Restano da verificare eventuali incidenti o sorpassi nelle fasi iniziali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMAFORO VERDE! Iniziata la Sprint del GP d’Italia 2026 di MotoGP. 15.01 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza. 15.00 Giro di ricognizione. 14.57 Sole e temperature alte al Mugello. Vero anticipo d’estate. 14.55 Per il momento tutti i piloti hanno scelto una gomma media all’anteriore e soft al posteriore. Tranne Raul Fernandez, che ha optato per una coppia di medie. Ma fa ancora in tempo a cambiare. 14.54 Vedremo quale sarà la tenuta di Marquez, al rientro dopo l’operazione. 14.50 I giri da percorrere saranno 11. 14.47 Piloti in attività con pole position al Mugello: 3 – MARQUEZ Marc... 🔗 Leggi su Oasport.it

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