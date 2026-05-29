motogp 2026 al mugello diretta gp italia sprint e gare live su sky sport now tv8

La gara MotoGP al Mugello si svolge con prove, sprint e manche finale trasmesse in diretta su Sky Sport, NOW e TV8. La sessione di qualifiche e le gare si tengono nel fine settimana, con orari ufficiali disponibili per gli appassionati. La diretta comprende tutte le fasi del GP d’Italia, dal primo turno alle gare principali, trasmesse sui canali indicati.

Guida al GP d’Italia MotoGP: programma completo del Mugello con orari di prove, Sprint e gara in diretta su Sky, NOW e TV8. In arrivo un nuovo appassionante appuntamento per il Motomondiale su Sky,in streaming su NOW e TV8. La MotoGP sbarca all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia, primo dei due appuntamenti tricolore della stagione 2026. Nella Casa dello Sport tutte le sessioni del weekend con collegamenti dalla pista e aggiornamenti in tempo reale già dal giovedì, con la conferenza stampa piloti che inizia alle 16. Venerdì i primi giri in pista, con la prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40 e le prequalifiche previste alle 14. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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MotoGP al Mugello (GP Italia), Martin (Ducati): l'intervista di Sky a Jorge

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