gruppo sei xiv premio colonna intelligenza emotiva al centro

Il premio Colonna, organizzato dal Gruppo S.E.I., è tornato dopo un’interruzione e si è svolto nei giorni scorsi. La cerimonia riconosce l’impegno e la professionalità dei dipendenti e collaboratori dell’azienda. Tra i premiati, particolare attenzione all’intelligenza emotiva, che viene premiata come elemento centrale. L’evento annuale si ripete per valorizzare le competenze e il contributo delle persone all’interno del gruppo.

È tornato, nei giorni scorsi, il consueto appuntamento annuale col premio Colonna, organizzato dal GRUPPO S.E.I. (Società Europea d’Intermediazione), per riconoscere l’impegno e la professionalità dei propri dipendenti e collaboratori. Una grande festa, in una serata di convivialità e divertimento che è stata ospitata dal ristorante del Golf Club di Vinci, alla presenza di collaboratori, amici e ospiti. E proprio questa è stata l’occasione per evidenziare chi, nei dodici mesi precedenti, ha incarnato meglio lo spirito delle tre colonne portanti della società: Cura del Prodotto, Cura del Cliente e soprattutto Cura del Personale. A dare il via alla serata, il presidente del GRUPPO S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - GRUPPO S.E.I. XIV Premio Colonna Intelligenza emotiva al centro

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