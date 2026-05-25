Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica, ‘Magnifica Humanitas’, con al centro le sfide dell’intelligenza artificiale. Il pontefice parla di “disarmarla”. “Disarmare l’IA – scrive – significa sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva. È la corsa all’algoritmo più performante e alla banca dati più vasta, al fine di consolidare un vantaggio geopolitico o commerciale su tutti gli altri. Disarmare vuol dire rompere questa equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Disarmare non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l’umano. Significa sottrarla ai monopoli, renderla discutibile, contestabile, e quindi abitabile, restituendola alla pluralità delle culture umane e delle forme di vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV, la prima enciclica ha al centro l’intelligenza artificiale: “Disarmarla per impedire dominio su umano”

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Pronta la prima enciclica di Papa Leone XIV: è sull'Intelligenza artificiale

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