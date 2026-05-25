Il Papa ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata “Magnifica humanitas”, incentrata su temi come l’intelligenza artificiale, il lavoro e i conflitti armati. Il documento affronta la tutela della dignità umana nell’epoca digitale, evidenziando il ruolo crescente delle grandi aziende tecnologiche e i rischi di una crisi della verità. Viene inoltre sottolineata la possibilità di conflitti automatizzati e si insiste sulla protezione del lavoro umano di fronte alle innovazioni tecnologiche.

La dignità dell’uomo nell’era dell’intelligenza artificiale, il potere crescente delle Big Tech, la crisi della verità, il rischio di nuove guerre automatizzate e la difesa del lavoro umano. Sono questi alcuni dei temi centrali di Magnifica humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, pubblicata a poco più di un anno dalla sua elezione al soglio pontificio. Il documento, composto da 245 paragrafi e articolato in cinque capitoli, si presenta come una grande enciclica sociale dedicata alle sfide della rivoluzione tecnologica contemporanea. Non un testo tecnico sull’intelligenza artificiale, ma una riflessione sul rapporto tra progresso, dignità umana e bene comune in una società sempre più dominata dagli algoritmi e dalla concentrazione del potere digitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Leone XIV firma la sua prima enciclica: intelligenza artificiale, lavoro e guerre al centro di “Magnifica humanitas”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Papa firma la sua prima Enciclica

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV, l’attesa per ‘Magnifica Humanitas’ la sua prima enciclicaSi registra una forte attesa per la pubblicazione di ‘Magnifica Humanitas’, la prima enciclica di Papa Leone XIV.

Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica il 25 maggio: “Magnifica Humanitas”Il 25 maggio, Papa Leone XIV sarà presente alla presentazione della sua prima enciclica intitolata “Magnifica Humanitas”.

Temi più discussi: Magnifica humanitas, papa Leone XIV firma la prima enciclica sull’intelligenza artificiale; Magnifica Humanitas: ecco la prima Enciclica di Leone XIV, sull'intelligenza artificiale; L'intelligenza artificiale entra in Vaticano: Papa Leone XIV firma l'enciclica Magnifica Humanitas. E verrà presentata per la prima volta dallo stesso Pontefice; Leone XIV firma la sua prima enciclica: al centro il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale - Radio Globo.

Papa Leone XIV firma la prima enciclica sull’intelligenza artificiale: ecco cosa dice Magnifica HumanitasIl Pontefice lancia un appello globale: La tecnologia non sia dominio di pochi. Guerra, algoritmi, dignità umana e potere delle Big Tech al centro della storica Lettera enciclica Con Magnifica ... milanofinanza.it

Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio Il documento sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza artificiale reca la firma del Pontefice il 15 maggio. La presentazione lunedì prossimo. x.com

Papa Leone XIV presenterà personalmente la sua prima enciclica il 25 maggio. Magnifica Humanitas, sulla protezione della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale, è stata firmata il 15 maggio. reddit

Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIVIl documento sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza artificiale reca la firma del Pontefice il 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII ... avvenire.it