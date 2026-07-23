Sequestrato un grosso quantitativo di pesce di origine sconosciuta, scaduto o conservato in cattive condizioni. La guardia costiera ha effettuato un maxi blitz in diverse zone, incluso il territorio di Firenze. Il pesce trovato non rispettava le norme di sicurezza alimentare e ha portato al sequestro di merce irregolare. Operazioni ancora in corso per verificare la provenienza e le eventuali responsabilità.

Pesce di origine ignota, scaduto o conservato in cattive condizioni. Anche la provincia di Firenze finisce nella rete dell maxi blitz della guardia costiera. Un totale di 230 controlli lungo tutta la filiera con 27 illeciti accertati, il sequestro di circa 3 tonnellate di prodotti ittici e sanzioni per un importo complessivo di oltre 50mila euro. È il bilancio dell’operazione " Filiera Sicura " in Toscana, che ha visto impegnati gli ispettori pesca della guardia costiera su tutto il territorio regionale. Particolare attenzione è stata rivolta alla provincia di Firenze, uno dei principali poli logistici per la distribuzione dei prodotti ittici destinati sia al mercato toscano sia a quello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grossista nel mirino. Maxi sequestro di pesce: "Scaduto o non sicuro"

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