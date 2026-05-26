Genova maxi sequestro da 400.000 euro a un pregiudicato | nel mirino orologi di lusso e contanti

Da virgilio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova, sono stati sequestrati beni per un valore di 400.000 euro a un pregiudicato condannato per usura, truffa e riciclaggio. Tra i beni sequestrati ci sono orologi di lusso e contanti. Questo è il risultato di un’operazione di polizia volta a confiscarne i beni ritenuti di provenienza illecita. L’attività si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività criminali del soggetto.

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È di 400.000 euro il valore dei beni sequestrati a un pregiudicato nell’ambito di un’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura e del Centro Operativo D.I.A. di Genova, eseguita oggi su decreto della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale. Il provvedimento è stato emesso a seguito di indagini patrimoniali che hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita dell’uomo, già condannato per ricettazione, truffa, trasferimento fraudolento di valori, usura, scommesse clandestine, esercizio abusivo di attività di intermediazione assicurativa e autoriciclaggio. Operazione coordinata tra Procura e Questura Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione è stata avviata su proposta congiunta del Procuratore Distrettuale e del Questore di Genova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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