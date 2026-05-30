Le forze dell’ordine hanno sequestrato un ingente quantitativo di gasolio presso un distributore. L’operazione rientra in un’indagine coordinata tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, mirata a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore energetico. Il sequestro riguarda una quantità di carburante non dichiarata e priva delle documentazioni necessarie. Sono in corso verifiche per accertare eventuali irregolarità e responsabilità.

Nell’ambito del Protocollo d’intesa sui rapporti di collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i militari del Comando provinciale di Siena e i funzionari Adm di Firenze e Siena, questi ultimi coordinati dalla direzione territoriale Toscana e Umbria, hanno sottoposto a controllo due depositi commerciali di oli minerali e un distributore stradale nella provincia di Siena. In base alle analisi tecniche svolte dai laboratori dell’Adm di Roma e Livorno e secondo l’ipotesi accusatoria, gli operatori controllati detenevano per la vendita gasolio, destinato all’autotrazione, al riscaldamento e all’uso agricolo, non... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi sequestro di gasolio. Distributore nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi sequestro di gasolio in un distributore alle porte di Milano: "allungato con altre sostanze"Nella zona di Abbiategrasso, alle porte di Milano, la guardia di finanza ha sequestrato 10.

Gasolio “allungato” al distributore, per aggirare i rincari, sequestro e denuncia ad AbbiategrassoA Abbiategrasso, i carabinieri hanno sequestrato e denunciato un distributore di carburanti per aver venduto gasolio “allungato” con solventi e oli...

Temi più discussi: Maxi sequestro di gasolio: bloccati 105mila litri di carburante irregolare; Caro carburante, sequestrati 20mila litri: scoperto distributore che allungava il gasolio; Acqua nel gasolio, scatta il maxi-sequestro da 105mila litri in provincia di Siena; Maxi sequestro di 20mila litri di gasolio alterato nel Milanese: denunciato gestore di una stazione di rifornimento.

Maxi sequestro di gasolio in provincia di Siena: bloccati 105mila litriSIENA – Oltre 105mila litri di gasolio sequestrati e tre attività finite al centro delle verifiche. È il bilancio di una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza insieme all’Agenzia delle Dog ... msn.com

Distributore abusivo di gasolio agricolo nel Varesotto: tre indagatiLa Guardia di Finanza smantella un traffico illecito tra Besnate, Gallarate e Cassano Magnago. Sequestrati carburante, cisterne e pompe: il diesel donato alla Croce Rossa ... laprovinciadivarese.it