Il Movimento 5 Stelle ha richiesto l'accesso agli atti riguardo l'adeguamento dell'impianto antincendio di un grattacielo, dopo che l'edificio è stato dichiarato inagibile. La capogruppo del partito ha presentato la richiesta per ottenere documenti specifici su interventi e conformità. La richiesta si inserisce in un'azione di verifica sulla sicurezza dell'edificio e sui lavori di adeguamento necessari.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, tramite la capogruppo Marzia Marchi, ha effettuato un accesso agli atti per avere un quadro più chiaro sull’ adeguamento dell’impianto antincendio del Grattacielo a seguito della dichiarazione di inagibilità. Il M5S "con la massima urgenza, vita la grave situazione di stallo e di emergenza sociale determinatasi a sei mesi dallo sgombero del complesso edilizio di cui il Comune ha titolarità per 49,7 millesimi", ha chiesto il rilascio della copia di alcuni atti e documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale: tra questi "la copia del primo progetto di messa a norma dell’impianto, quella del secondo progetto di adeguamento, lo stato di avanzamento lavori aggiornato al mese di gennaio 2026, in concomitanza con la prima ordinanza di sgombero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, i 5 Stelle chiedono i documenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trafic de drogue : La réalité du 13ème arrondissement

Notizie e thread social correlati

Chiedono i documenti, lui scatta come un centometrista: cosa nascondeva nello zainoUn uomo ha tentato di fuggire dalla polizia, scattando in avanti come un centometrista.

STMicroelectronics, tensione alle stelle: i sindacati chiedono subito la convocazione del tavolo tecnicoLa situazione alla STMicroelectronics di Agrate Brianza è caratterizzata da un forte aumento delle tensioni tra i sindacati e la direzione...

Argomenti più discussi: Grattacielo, i 5 Stelle chiedono i documenti; Grattacielo, il M5S chiede trasparenza: Fateci vedere tutti gli atti; I rider in sciopero chiedono interventi a Comune di Torino e Regione. Il presidio sotto il Grattacielo Piemonte; L’emergenza caldo non finisce: i sindacati protestano sotto il Grattacielo: Senza controlli è tutto inutile.

I 5 Stelle occupano i banchi del governo in Senato: Fuori le chat x.com