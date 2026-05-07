STMicroelectronics tensione alle stelle | i sindacati chiedono subito la convocazione del tavolo tecnico

La situazione alla STMicroelectronics di Agrate Brianza è caratterizzata da un forte aumento delle tensioni tra i sindacati e la direzione dell’azienda. I rappresentanti dei lavoratori hanno richiesto con urgenza un incontro con le istituzioni e i vertici aziendali per affrontare le problematiche emerse. La richiesta di convocazione di un tavolo tecnico arriva in un momento di crescente preoccupazione tra i dipendenti.

Clima teso alla STMIcroelectronics di Agrate Brianza e i sindacati chiedono una convocazione urgente del tavolo tecnico con le istituzioni e coi vertici dell’azienda. Una richiesta comunicata dalla Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) anche attraverso una nota ufficiale nella quale descrive.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Allarme sicurezza per Salerno Mobilità: i sindacati chiedono un tavolo tecnico urgenteFilt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti lanciano un nuovo, forte allarme sulla "gravissima emergenza sicurezza che sta investendo la città di Salerno e,... Atletico Madrid-Barcellona, tensione alle stelle: i blaugrana chiedono di misurare l’altezza dell’erba del MetropolitanoIl confronto tra Atletico Madrid e Barcellona continua a essere contraddistinto da un evidente nervosismo, dal momento che l’euroderby spagnolo di...