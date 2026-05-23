Chiedono i documenti lui scatta come un centometrista | cosa nascondeva nello zaino
Un uomo ha tentato di fuggire dalla polizia, scattando in avanti come un centometrista. La fuga è durata pochi secondi prima che venga raggiunto e fermato. Durante il tentativo di fuga, ha portato con sé uno zaino, che gli agenti hanno subito controllato. La rapida corsa ha lasciato poche tracce, ma nel suo zaino sono stati trovati documenti e oggetti non dichiarati. La polizia ha sequestrato tutto e avviato le procedure di accertamento.
Ha tentato lo scatto da centometrista per sfuggire alla volante, ma la sua corsa è durata decisamente poco. Venerdì mattina, in via Pacinotti a due passi dalla zona della Fiumara, un controllo di routine della Polizia di Stato si è trasformato in un movimentato inseguimento, conclusosi con le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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