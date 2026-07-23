Granucci? Lampante inadeguatezza

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le tensioni riguardano la gestione del Lucca Summer Festival e il suo impatto sulle attività commerciali del centro storico. La critica si concentra sull’operato della giunta comunale e, in particolare, sull’assessorato al commercio, accusati di inadeguatezza nella gestione dell’evento e delle conseguenze economiche sulla zona.

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Le recenti tensioni legate alla gestione del Lucca Summer Festival e all’impatto sulle attività commerciali del centro storico aprono un fronte critico sull’operato della giunta comunale e, in particolare, dell’ assessorato al commercio. Al centro della polemica c’è il rapporto tra i grandi eventi, le esigenze delle attività economiche e la necessità di garantire una corretta convivenza con residenti e cittadini. Un equilibrio che, secondo il Partito Democratico di Lucca, l’amministrazione comunale non sarebbe riuscita a costruire. "Il cortocircuito tra una delle manifestazioni più importanti della città e i commercianti è la certificazione lampante dell’inadeguatezza e dell’assenza dell’Assessora Granucci", si legge nella nota dei dem lucchesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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