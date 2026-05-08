Venezia caos liste MBoldrin ORA! | Martini certifica inadeguatezza della sinistra

A Venezia si sono registrate tensioni riguardo alle liste elettorali per le Municipalità. Michele Boldrin, attraverso una nota pubblicata su ORA!, ha commentato la situazione affermando che il caos evidenzia l’inadeguatezza della candidatura di Martini. La vicenda si inserisce in un quadro di difficoltà nella gestione delle candidature e delle alleanze politiche nel capoluogo veneto.

Venezia, tensioni sulle liste: nota di Michele Boldrin su ORA!. “ Il caos sulle liste per le Municipalità conferma tutta l’inconsistenza della candidatura di Martini. La sua lista si ritira per favorire il centrosinistra nella municipalità di Venezia, mentre ABC, che continua comunque a sostenerlo come sindaco e dovrebbe muoversi in parallelo, resta sulla scheda tra ritiri tardivi, candidature improvvisate e una confusione totale che mostra quanto queste realtà siano unite solo dalla logica del piccolo accordo politico e della sopravvivenza personale”. Così in una nota Michele Boldrin candidato sindaco a Venezia per ORA!. “ È l’ennesima prova che quella di Giovanni Andrea Martini è un’operazione civetta della sinistra costruita per raccogliere consenso pseudo-civico e poi rientrare nei ranghi appena necessario”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Venezia, caos liste. M.Boldrin (ORA!): Martini certifica inadeguatezza della sinistra

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