Consiglio territoriale Darsena le opposizioni attaccano | Inadeguatezza e immobilismo della presidenza

Al Consiglio territoriale Darsena si registrano tensioni tra maggioranza e opposizioni, con quest'ultime che criticano aspramente la presidenza. Dopo l'ultima riunione del 23 aprile, i consiglieri di minoranza hanno definito la gestione dell'organismo come inadeguata e caratterizzata da immobilismo, puntando il dito contro le scelte della presidente Natascia Tronconi. Le accuse sono state presentate in un contesto di crescenti divergenze sui temi trattati dall'ente.

È scontro diretto al Consiglio territoriale Darsena. Dopo l'ultima seduta dello scroso 23 aprile i toni si alzano e i consiglieri di opposizione tracciano un bilancio durissimo sull'operato della presidente Natascia Tronconi, denunciando “una gestione fallimentare dell'organismo e un totale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Zes Umbria, nasce l’Unità di missione regionale per coordinare sviluppo e investimenti: promozione territoriale e coordinamento con la Presidenza del ConsiglioLa Giunta regionale dell’Umbria ha approvato l’istituzione dell’Unità di missione ZES Umbria, una struttura tecnico-organizzativa finalizzata al...