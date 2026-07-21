La grandine del fine settimana ha colpito i vigneti della Franciacorta, causando danni significativi. Secondo il presidente del Consorzio, alcuni vigneti sono stati distrutti, mentre il danno complessivo non è ancora stato quantificato. La produzione prevista si ridurrà di circa il 50 per cento, e la qualità delle uve è stata compromessa. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali misure di sostegno o indennizzi.

La grandine del fine settimana ha colpito duro i vigneti della Franciacorta. «Il danno non è ancora quantificabile, ma alcuni vigneti sono stati letteralmente devastati – spiega Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta –. Si aggiunge a quello provocato dalle precedenti grandinate e, in questo caso, arriva proprio nel periodo della maturazione delle uve». Fino a sabato si prospettava una buona annata: non si erano registrate malattie significative e la stagione procedeva regolarmente, pur con una diminuzione delle quantità. L’ultima grandinata, oltre a ridurre i volumi, rischia però di compromettere anche la qualità, confermando come gli eventi meteo estremi stiano diventando una variabile sempre più pesante per la viticoltura. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Maltempo, i vigneti della Franciacorta devastati dalla grandine: «Raccolto dimezzato e qualità compromessa»

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