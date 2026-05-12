Nel sud-est della provincia di Bari, il maltempo ha causato danni significativi alle colture di ciliegie, distruggendo circa il 40% del raccolto. Questa perdita si aggiunge alle tensioni sui prezzi, con il divario tra i costi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio che resta elevato. Le aziende agricole si trovano ad affrontare un momento difficile, mentre si valutano gli effetti di questa situazione sulla loro sopravvivenza.

? Domande chiave Come influenzerà il crollo dei prezzi la sopravvivenza delle aziende agricole?. Perché i prezzi al dettaglio sono così distanti dai valori all'ingrosso?. Quali sono le conseguenze economiche per i coltivatori di Conversano e Turi?. Come potrà il settore ortofrutticolo gestire l'invenduto causato dalle piogge?.? In Breve Prezzi all'ingrosso crollati da 6-7 a 2-3 euro al chilogrammo secondo Coldiretti Puglia.. Ciliegie al dettaglio raggiungono i 20 euro al chilo nei punti vendita.. Piogge tra giovedì e fine settimana colpiscono Conversano, Rutigliano, Turi, Castellana e Casamassima.. Perdite produttive del 40% minacciano la sostenibilità economica delle aziende del Barese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciliegie nel Sud Est barese: il maltempo distrugge il 40% del raccolto

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