Dopo la grandine, dai tetti di Montodine e Moscazzano si staccano amianto e detriti. I sindaci di entrambi i comuni segnalano il rischio di dispersione di fibre per le strade e le zone vicine. Le autorità locali chiedono interventi rapidi di rimozione e messa in sicurezza delle coperture danneggiate. Nessuna informazione su interventi già avviati o danni specifici.

Montodine e Moscazzano tritati dalla grandine e pericolo fibre di amianto che si possono spargere per il paese e per le zone limitrofe. L’allarme è stato dato dai due sindaci, Alessandro Pandini per Montodine e il collega Aldo Bellandi per Moscazzano. A Montodine il primo cittadino ha emesso un’ordinanza urgente nella quale fa presente che ci potrebbe essere il pericolo di dispersione nell’aria di fibre cancerogene di amianto in quanto diverse coperture di stabili molto vecchi risultano ancora in cemento-eternit, come era usuale nelle costruzioni degli anni Sessanta e Settanta. Il primo cittadino, pertanto, in attesa di una stima precisa del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandine, dai tetti si stacca amianto. I sindaci chiedono rimozioni veloci

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