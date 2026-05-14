Amianto Isochimica | ex operai chiedono aiuto a Mattarella e Meloni

Un gruppo di ex operai di uno stabilimento coinvolto in questioni di amianto ha scritto una lettera ufficiale ai presidenti della Repubblica e del Consiglio. I lavoratori hanno riferito di aver svolto le proprie mansioni per anni senza dispositivi di protezione e di aver subito conseguenze sulla loro salute. La comunicazione evidenzia le condizioni di lavoro e la richiesta di attenzione e assistenza da parte delle autorità.

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?? Punti chiave Chi sono i lavoratori che hanno firmato la lettera ufficiale? Come hanno operato senza protezioni per anni nello stabilimento? Perché gli ex operai chiedono un tavolo tecnico con RFI? Quali responsabilità deve assumere lo Stato per le trentotto vittime??? In Breve Trentotto operai di Pianodardine sono già deceduti per malattie da amianto. Sessa, Giordano, Olivieri, Abrate, Aversa e Carbone firmano la lettera ufficiale. Lavoratori esposti fin dai primi anni ottanta chiedono tavolo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amianto Isochimica: ex operai chiedono aiuto a Mattarella e Meloni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ex operai Isochimica, trent’anni di silenzio: lo Stato assente di fronte all’amianto Ex Isochimica, lettera a Mattarella e Meloni: “Serve giustizia”La morte di Francesco Pastore riaccende il dolore e la rabbia degli ex operai dell’ex Isochimica di Pianodardine. Temi più discussi: Ex operai Isochimica, trent’anni di silenzio: lo Stato assente di fronte all’amianto; Avellino, la strage silenziosa dell'amianto: muore un altro operaio dell'ex Isochimica; Avellino| Continua la strage degli ex operai dell'Isochimica, l'amianto uccide il 64enne Francesco Pastore; Avellino: Isochimica, un’altra vittima dell’amianto: morto Francesco Pastore. Ex Isochimica, l’appello degli ex operai al Capo dello Stato Mattarella e alla Premier MeloniAVELLINO- Un appello delle vittime del lavoro per il riconoscimento della dignità, della verità e della giustizia nei processi per malattie professionali e disastri industriali della vicenda ex Isochi ... irpinianews.it Ex Isochimica, Aurigemma: Prima si risolva il contenzioso, poi si decida il futuro dell’areaQuella dell’ex Isochimica è una ferita ancora aperta. Qualcuno continua a divertirsi ad annunciare progetti mirabolanti, ma la verità è un’altra. Tra il Comune e l’Asi c’è un contenzioso ancora apert ... irpiniaoggi.it