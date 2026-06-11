Un violento temporale ha colpito il Milanese, causando danni significativi. Il vento forte ha abbattuto alberi e scoperchiato alcuni tetti, mentre la grandine ha invaso le strade. Numerosi interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari per gestire le situazioni di emergenza tra Milano e l’Altomilanese. Nessuna informazione su feriti o danni specifici è stata comunicata. La perturbazione ha interessato ampie zone della regione, provocando disagi alla viabilità.

Alberi abbattuti, strade invase dalla grandine e numerosi interventi dei vigili del fuoco tra Milano e l’Altomilanese. Disagi anche al pronto soccorso di Garbagnate e una motociclista soccorsa a Novate.. Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno sul Milanese e sull’Altomilanese, provocando danni e disagi in diverse zone del territorio. Pioggia battente, forti raffiche di vento e grandine hanno accompagnato il passaggio del fronte perturbato, mettendo a dura prova la viabilità e richiedendo numerosi interventi di soccorso. Le criticità maggiori si sono registrate soprattutto nell’area dell’Altomilanese, tra Legnano, Cerro Maggiore, Garbagnate Milanese e Cesate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Violento temporale nel Milanese: vento fortissimo, grandine e tetti scoperchiati

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